Selena Gomez è rinata dopo il trapianto di rene

Selena Gomez non poteva essere più bella. Quando ha calcato, dopo mesi di sofferenza, il red carpet di Cannes era stupenda nel suo abito bianco avorio con spacco e cinturone, capelli raccolti, rossetto rosso fuoco e, unico gioiello, un prezioso collier.

Selena Gomez è tornata

I paparazzi presenti a Cannes hanno fatto a gara per immortalarla. Anche se Selena ha creato una certa suspance in quanto ha atteso che Jim Jarmusch e tutto il cast di Dead Don’t Die fossero schierati, per palesarsi davanti ai fotografi. Comunque, il suo arrivo era atteso da molti. Infatti, non ha avuto nemmeno bisogno di avvicinarsi alla Montée de marches per scatenare i fan che già da lunedì avevano seguito in tempo reale - via Instagram - il suo arrivo a Nizza e a Cannes.

Per capire quanta attesa aveva suscitato questa prima uscita di Selena, dopo le note vicende legate al trapianto al rene per combattere il lupus che l'aveva colpita, basta dire che le è servito soltanto mettere qualche foto sul suo account per fare il botto: oltre un milione di apprezzamenti nel primo quarto d’ora.

Ancora una volta di più Selena Gomez ha dimostrato di essere dotata di un grande carattere e di una volontà di ferro. Le caratteristiche fondamentali di una vera leader. Selena ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 7 anni. Ma il successo lo ottiene grazie alla Disney. In particolare come creatura Disney Channel (tra The Suite Life of Zack & Cody, Hannah Montana, fino al primo ruolo da protagonista, la maghetta Alex Russo, in Wizards of Waverly Place), attrice e cantante.

Ma Selena è anche una donna molto religiosa. E la fede in Dio l'ha aiutata nei momenti più difficili della sua vita. A Cannes Selena è arrivata forte della benedizione di sua maestà Oprah Winfrey, esempio e guida per Selena che a sua volta vorrebbe esserlo per i suoi fan: "Non sarei capace di fare nulla di quel che faccio se non fosse per le persone che mi appoggiano. Ho sempre voluto essere un buon esempio. Non perché io non sia una che incasina tutto, voglio essere onesta con loro. Dico: cerco di fare il meglio che posso e potete farlo anche voi, anche se è difficile. Sappiate che non siete soli".

