Selfie da urlo per la sexy Irina Shayk in bikini su Instagram

In lingerie nera in bella mostra sotto la giacca da smoking, tacchi a spillo e sguardo fiero, Irina Shayk è la splendida testimonial dell’ultima fragranza firmata da Jean Paul Gaultier, “Scandal”, con un video in bianco e nero che celebra tutta la sua straordinaria bellezza.

La top model russa sta vivendo un momento straordinario della sua vita e carriera.

Dopo che i rumors che insinuavano che ci fosse del tenero tra il suo compagno Bradley Cooper e Lady Gaga si sono finalmente spenti, il suo rapporto con l’attore hollywoodiano è diventato ancora più solido e insieme si godono l’affetto della loro figlioletta Lea, 2 anni.

Ma quando è da sola, la bellissima Irina non perde occasione per mandare in visibilio i suoi milioni di fan su Instagram. Il suo corpo statuario unito ad un volto dai lineamenti dolci e sinuosi, con sensuali occhi verdi, ha stregato legioni di fan.

Ogni suo scatto sui social raccoglie immediatamente migliaia di like e visualizzazioni, con commenti entusiasti per questa autentica bomba sexy delle passerelle.

Nel suo ultimo post la super modella russa posa davanti a uno specchio per un selfie da urlo: in bikini rosso corallo, scollato quanto basta per mettere in evidenza le sue forme perfette e gli addominali scolpiti, sfoggia con orgoglio una silhouette da vera sirena.

Protagonista della nuova campagna stampa di Intimissimi per la prossima estate 2009, in questa immagine, che in poco tempo ha già raggiunto mezzo milione di visualizzazioni, la favolosa Irina Shayk è più hot che mai.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?