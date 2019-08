Selma Blair, la foto della lotta alla sclerosi scuote i social

Selma Blair non ha intenzione di mollare la presa. L’attrice, affetta da sclerosi multipla, continua a documentare sui social la lotta alla malattia, che sta combattendo con coraggio e determinazione. La star di Cruel Intentions e La rivincita delle bionde, che a distanza di un anno dalla diagnosi prosegue le cure senza cercare “alcun tipo di compassione”, ha postato sui social una foto che ha colpito molto i suoi fan.

Nello scatto, la Blair appare a bordo piscina con la testa rasata e in bikini rosso fuoco. “ Domenica. Grazie. E grazie a Jemma Sands – scrive l’attrice – per i braccialetti e gli anelli. Il mio punto fermo in estate. Insieme al bikini Eres, i miei preferiti da sempre. Sono una mamma felice ”. È stato proprio il figlio Arthur di 8 anni, come ha rivelato un recente articolo di Yahoo!, a rasarle i capelli a zero.

Selma Blair, la foto rasata in bikini fa impazzire i social

La foto è stata subito commentata da tantissimi follower, tra i quale la sua amica Ellen Pompeo. “ Sembri proprio la guerriera glam che sei – ha scritto la protagonista di Grey’s Anatomy – . Sei una supereroina ”.

Anche Miley Cyrus ha voluto dire la sua definendo la Blair “bellissima”, mentre Joely Fisher l’ha definita “un’icona”. Seth Green non si è tirato indietro e ha descritto l’amica Selma come “il più potente di tutti i Buddha”. “ Amica mia, stai una meraviglia! – le parole di Taryn Manning, la Pennsatucky di Orange Is the New Black – Prendi nuovi studenti? ”.

Ma i colleghi di Hollywood non sono stati i soli ad incoraggiare Selma Blair in questo duro percorso irto di ostacoli. Nel giro di poche ore, la foto ha incassato oltre 300mila like e commenti, tra chi descrive l’attrice come “splendida” e “assolutamente bellissima” e chi esprime “ammirazione per tutta la tua forza e trasparenza”.