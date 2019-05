Selvaggia Lucarelli sul figlio Leon: “Racconta un sacco di palle e fa le firme false”

La sua lingua pungente è ormai nota ai più, ma anche Selvaggia Lucarelli ha le sue gatte da pelare. Intervenuta ai microfoni della trasmissione in onda su Rai Radio 2, non ha nascosto infatti di avere molte difficoltà a gestire il figlio ormai adolescente. A differenza di quanto si possa pensare, con lui non riesce ad avere lo stesso rigore che l’ha fatta diventare famosa sui social network e in tivù. “Come madre sono una sorpresa per me stessa. Pensavo che sarei stata molto intransigente, mentre con lui faccio molta fatica a gestire la questione punizioni. Cerco sempre di dargli un’altra occasione”, sono state le sue parole.

Durante la lunga intervista ha rivelato agli ascoltatori della fase particolarmente delicata che Leon sta attraversando: “Sta avendo il suo momento ribelle, è uno che racconta un sacco di palle con il volto da angelo. Dite che l’abbiamo fatto tutti? E ho capito, tutti tranne mio figlio lo possono fare”. Ma quali bugie racconta il ragazzino? È stata la stessa Selvaggia a parlarne: «Fa cose del tipo che ti chiama la scuola e ti chiede se hai firmato tu la verifica in cui ha preso 4 in matematica. Fa le firme false".

Per Selvaggia, tuttavia, la situazione è ancora più complicata a causa della sua popolarità: "Appena scrivo qualcosa il giorno dopo c'è un compagno di scuola che va a dirglielo”, ha concluso, sottolineando così quanto il mestiere di genitore, nel suo caso, possa essere messo a dura prova dal fatto di essere un personaggio di spicco.