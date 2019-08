Selvaggia Roma si allontana dal fidanzato: "Non è tornato più, non c'era amore"

L'ex protagonista di Temptation island nonché ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, ha fatto sapere di aver messo in discussione una nuova love-story.

La web influencer ha a quanto pare deciso di allontanarsi dal suo ultimo fidanzato, dopo essere finita al centro delle critiche del web per via dei suoi attacchi sferrati all'ex tentatore Chiofalo. E adesso la Roma sente il bisogno di condividere con il popolo del web il suo momento di crisi d'amore.

Il messaggio di sfogo di Selvaggia Roma

"Purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa. E sicuramente non c’era amore - fa sapere Selvaggia Roma nel suo ultimo sfogo social, scrivendo della crisi vissuta con il suo ultimo fidanzato, Luca Muccichini - . Perciò ho fatto la scelta di andarmene e ovviamente non mi sono sbagliata. Non è tornato".

Queste ultime sono le parole che Selvaggia ha scritto tra i commenti sotto la sua nuova foto pubblicata su Instagram, a corredo della quale l'ex protagonista di Temptation island aveva riportato una descrizione sibillina: "Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?

.