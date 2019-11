Selvaggia Roma silura la coppia Fiordelisi-Chiofalo

Da molti è sostenuta sui social, perché ricordata come una delle più popolari protagoniste di Temptation island, e, nelle ultime ore, è tornata al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni al vetriolo rilasciate in una Instagram story. Selvaggia Roma, ex protagonista al docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, è tornata a parlare del suo ex fidanzato storico, Francesco Chiofalo, con il quale decise di partecipare nel 2017 al noto gioco delle tentazioni su Canale 5.

Diverse ore fa, sul suo profilo Instagram ufficiale la Roma è tornata a rispondere tramite l'opzione "ask" alle domande ricevute dai follower. Incalzata da un utente, che le aveva chiesto "Ma Francesco e Antonella?", l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo non ha esitato a commentare la ritrovata coppia vip formata da quest'ultimo e Antonella Fiordelisi, che era recentemente scoppiata per via di un tradimento inferto da lui ad Antonella e con la complicità dell'amante, Aurora Ciorbi. “Non ricordo il numero del manicomio che sta a viale -ha dichiarato con tono sarcastico e con il sorriso sulle labbra, Selvaggia Roma…-. Ma che devo dire, oggi è stata una bellissima giornata!”.

Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo

Dalle parole spese da Selvaggia Roma tra le sue ultime Instagram story, si evincerebbe che la stessa preferisca non sbilanciarsi sul conto dei ritrovati fidanzati, ovvero l'ex tentatore capitolino e la schermitrice salernitana. Quest'ultima, Antonella Fiordelisi, è apparsa in vesti di ospite nello studio televisivo di Live: non è la d'Urso, proprio nella giornata di ieri, quando Selvaggia Roma ha condiviso la sua Instagram story al vetriolo sul suo conto. Nel salottino del format condotto da Barbara d'Urso, la Fiordelisi ha voluto pubblicamente confermare il gossip che da tempo la vedeva vittima di un tradimento infertole dal fidanzato Francesco Chiofalo.

“Sì, sono cornuta anche io- ha fatto, infatti, sapere a Live: non è la d'Urso l'influencer salernitana, incalzata dalle domande di Barbara d'Urso-. Ma Francesco mi ha giustificato questo tradimento, mi ha spiegato il motivo. All’inizio non pensava che io fossi davvero interessata a lui. Poi ha cambiato idea... Mi vedeva un po' lontana da lui”. A Barbara d'Urso, Antonella non ha nascosto neanche com'è riuscito a riconquistarla Francesco, dopo il tradimento: “Io l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia e io avevo completamente chiuso le porte, perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, mi ha dimostrato che ci tiene e che si è pentito".

Segui già la pagina de Il Giornale Pop, su Facebook?