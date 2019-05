"Sembri un insaccato": gli odiatori seriali contro Valentina Ferragni

Le critiche degli hater non risparmiano neanche la più piccola delle sorelle Ferragni, Valentina, 27 anni. La minore delle bionde sorelle cremonesi ha seguito le orme della sorella maggiore Chiara e già da alcuni anni ha intrapreso il lavoro di influencer, con più di 2 milioni di followers su Instagram. Ma proprio come accade sotto ogni foto pubblicata dalla sorella, anche Valentina deve fare i conti con i problemi che la notorietà spesso porta a chi espone la propria vita sui social. Nella sua ultima foto infatti, ha pubblicato uno scatto sponsorizzato da H&M, in cui indossa una tutina arancio estiva che esalta le sue forme, con la didascalia: “Il mio primo weekend estivo, in un total look by H&M” .

Come api sul miele, gli hater sono accorsi numerosi ad oscurare quanti hanno fatto i complimenti a Valentina Ferragni per il look, attaccandola in modo maleducato e offensivo per il suo aspetto fisico. “Qualunque cosa indossi sembri un insaccato gigante”, commenta un utente dal profilo blindato mentre un altro dice: “Questa è terrificante… perché non lo comprendete? Brutta” .