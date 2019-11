"Sembri la Madonna", Ilary Blasi come non l’abbiamo mai vista

Ilary Blasi ne sa una più del diavolo. Ogni post che la moglie dell’ex campione della Roma Francesco Totti condivide su Instagram, infatti, fa sempre segno.

Questa volta, però, la conduttrice televisiva e showgirl ha regalato su Instagram un’immagine di sé ben diversa dalle altre. Non parliamo della Ilary che siamo soliti vedere in abiti succinti, pose provocanti e make-up drammatici, niente di tutto ciò. Eppure, anche questa volta, lo scatto ha lasciato sbigottiti tutti i suoi follower che hanno riempito lo spazio in fondo al post con like e commenti a non finire.

Qualche giorno fa, infatti, Ilary Blasi è volata a Londra in compagnia dello staff e di suo marito, sebbene non sia chiaro se per motivi di lavoro o altro. Sta di fatto che la coppia non ha badato a orari e impegni genitoriali, concedendosi un divertente weekend con gli amici, senza figli al seguito, in cui tornare ragazzi, anche se solo per poco tempo. Il risultato, però, è stato divertentissimo per chi li ha seguiti senza sosta sui social. Passeggiate in libertà, serate in discoteca, goliardate e scherzi in casa, nel cuore della notte. Insomma, un viaggio breve ma spassoso.

Di rientro appunto dal viaggio effettuato nella capitale dell’Inghilterra, l’ex conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello Vip si è seduta sul sedile dell’aereo. Francesco e Ilary, però, non sono più abituati a fare le ore piccole e al ritorno, in aereo, la conduttrice crolla, neanche il tempo di decollare, mentre Totti prova a restare vigile per tenere sotto controllo la situazione. Per favorire il sonno, ovviamente, la scelta dell’outfit è stata fondamentale. Appoggiata al finestrino, Ilary Blasi ha il capo avvolto da uno scialle di colore bianco e gli occhi chiusi. Il risultato? Il suo profilo è così perfetto che sembra disegnato. Ad accompagnare il post, la seguente didascalia: “Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi” .

Insomma, secondo molti utenti, guardando lo scatto di Ilary, sembra quasi di avere la sensazione di assistere a un evento divino, ad una visione mistica. “Bellissima questa foto, sembri la Madonna” , “Oddio, somigli alla Madonna, così meravigliosa” , “Me sembri la Madonna” , “Ave Maria” , “Prega per noi” , “Maria Maddalena” e “A Ilary, pari a Madonna” , si legge tra i commenti più mistici.

Non è mancata, ovviamente, anche un pizzico di ironia da parte dei suoi follower. “Cit. Sora Ilary” , “Quando lo vivi, quando lo sogni e quando lo paghi” e “E quando ti rubano l’orologio” , hanno scritto alcuni prendendo ispirazione dalla didascalia che accompagna il post.

