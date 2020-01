"Sembri Michael Jackson", Raffaella Fico è irriconoscibile

Capelli ricci, fisico longilineo e un sorriso che ammalia. Parliamo di Raffaella Fico, showgirl italiana diventata famosa sul piccolo schermo dopo aver preso parte al Grande Fratello. La Fico, inoltre, è finita spesso sui giornali per la relazione con il calciatore Mario Balotelli con cui ha avuto anche una bambina, Pia Balotelli, che oggi ha 7 anni.

Tuttavia, il merito della sua straordinaria bellezza non si deve esclusivamente a madre natura. Infatti, che Raffaella Fico sia ricorsa alla chirurgia estetica non è certo una novità. Per chi la ricorda dal momento che ha messo piede nella casa del Grande Fratello, sa bene che il suo volto ha subito una vera e propria trasformazione, cosa che di fatto non è passata inosservata. Tuttavia, dopo la fine della sua storia con Balotelli, Raffaella Fico ha preferito tirarsi fuori dal mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e copro alla figlia Pia.

Ma dai social, però, non è mai sparita. Ed è proprio su Instagram che la Fico continua a pubblicare foto per i suoi fan che crescono ogni giorno di più. Foto che, soprattutto negli ultimi tempi, non stanno avendo l’effetto sperato viste le continue critiche che compaiono sotto ai suoi post.

Qualcuno, infatti, ha notato qualcosa di diverso nel selfie di Raffaella e lo ha fatto notare con commenti e critiche pesanti.

È così che in molti sostengono che la Fico non solo abbia fatto ricorso al botox, ma che si sarebbe sottoposta a veri e propri interventi chirurgici. Le labbra appaiono infatti più gonfie, mentre il viso più sfinato, con gli zigomi e il naso in evidenza. Merito di un sapiente contouring? Difficile a dirsi con certezza. Sta di fatto che non si contano le critiche mosse contro Raffaella Fico. "Già eri rifatta prima, hai due labbra che somigliano a dei gommoni. Erano proprio necessari questi nuovi interventi? Sei irriconoscibile" , scrive un utente. E ancora: "Eri così bella… Ora un mostro" , "Fai paura" , "Mamma mia come ti sei rovinata" , "Possibile che non capiscano che la chirurgia estetica rovini i lineamenti?!" .

Infine, c’è anche chi la paragona al re del pop Michael Jackson. "Sembri Michael Jackson" e "Assomigli sempre di più a Michael Jackson" , si legge tra i commenti. E chi le fa notare che prima era molto più bella: "Perchè?! Eri stupenda, che bisogno avevi di ridurti cosi?!" e "Ma eri bellissima prima, non ne avevi davvero bisogno" .

Da parte sua, Raffaella Fico si è mostrata piuttosto onesta visto che, non potendo negare l’evidenza, ha ammesso di essere ricorsa a qualche ritocco durante una puntata di Storie Italiane.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?