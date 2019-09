"Senti, metti una mano qua": simpatico siparietto tra Mara Venier e Maurizio Costanzo

A Domenica In può succedere di tutto, anche che Maurizio Costanzo tocchi Mara Venier per testare se è bagnata, il tutto tra le risate generali del pubblico presente in studio. Il siparietto comico è andato in scena nella puntata domenicale del programma di Rai Uno. Mara Venier è in compagnia del suo ospite, il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo. L'intervista procede tra aneddoti e ricordi, poi la conduttrice invita Costanzo a prendersi una pausa e bere: " Che poi Maria mi sgrida, mi ripete che devo farti bere ". Il bicchiere d'acqua, però, sfortunatamente le si rovescia addosso, innescando un botta e risposta comico tra i due. Mara Venier scherza: " È successo un macello, sono tutta bagnata, sembra che mi sono fatta la pipì addosso, ma succede perché Maria De Filippi mi dice sempre fallo bere se no mi sgrida, ecco questo è il risultato, diglielo ". Mentre Costanzo incalza: " Ci sta guardando. Maria guarda, Mara è tutta bagnata! ".

L'intermezzo comico prosegue, il pubblico in studio ride e Mara Venier è scatenata: " Mi date un asciugamano? N on ridete così, no ma sono tutta bagnata! ". La conduttrice si dimena sulla poltrona delle interviste nel tentativo di far capire allo studio il suo disagio e mostra il pavimento bagnato. Maurizio Costanzo, però, la invita alla calma: " Chi è che passa da qua? Dai qua non passa nessuno, siediti ". Zia Mara non resiste, si avvicina al suo ospite e parte la gag: " Senti, scusa, metti una mano qua, senti qua?! ". Costanzo tocca con mano prima il cavallo dei pantaloni di Mara Venier e poi la camicetta. La regia accenna qualche nota della famosa colonna sonora di "Nove settimane e mezzo" e Costanzo conclude: " C'avete un phon? ".