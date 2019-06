Senza trucco e con un bikini che la copre appena: Emily Ratajkowski è super hot

Con lei si va ben oltre la prova costume. Francamente: ma chi nota il costume da bagno quando a indossarlo è una bellezza super sexy come Emily Ratajkowski?

Nell’ultima immagine postata su Instagram la top model è davvero uno splendore. Se ancora non si è spenta l’eco dell’indimenticabile foto in cui posava nuda per protestare contro la legge anti-aborto in Alabama, eccola tornare alla carica con un bikini modello brazilian decisamente ridotto che riesce appena a coprire le sue grazie.

Nella foto, con tanto di lunghi capelli sciolti sulle spalle, delizioso broncio e sguardo da cerbiatta, l’iconica musa degli stilisti più cool del mondo, posa senza trucco a mostrare tutta la bellezza di cui Madre Natura l’ha generosamente dotata.

Poi certo, oltre al viso incantevole, il corpo è tutta un’altra storia e in questi giorni in cui anche da noi finalmente splende il sole e sembra essere arrivata la tanto attesa estate, ecco che Emily si trasforma nel simbolo stesso di questa splendida stagione.

Pelle ambrata, posa sexy, curve perfette. In posa davanti a un classico baretto da spiaggia, con accanto a lei un cocktail tropicale, la top model più hot del mondo non ha bisogno di un seno esplosivo per accendere la fantasia dei suoi quasi 23 milioni di follower.

Nè di rifarsi un lato b già da urlo. Guardando lei e pensando a quanto make up, filtri e ritocchini grafici devono sottoporsi le migliaia di influencer sue concorrenti, francamente fa riflettere che la bellezza, quella vera, è così semplice e naturale e non ha bisogno di molti artifici.