Serata di gala apre la stagione del Manzoni di Milano

La nuova stagione 2017/18 del Teatro Manzoni di Milano ha preso il via con una serata di gala che ha visto come ospite d'onore Silvio Berlusconi. L'ex premier si è intrattenuto a cena con alcuni dei protagonisti della stagione del Manzoni, vip e personaggi della cultura e dello spettacolo. In tutto circa sessanta ospiti, tra cui Mara Venier con il marito Nicola Carraro, Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini, Katia Noventa, Valeria Marini insieme a Elena Bonelli. E ancora: Alessandro Salem con Esther Sancho Seda, Giorgio Restelli con la fidanzata Sara Testa, Luca Barbareschi, Bedy Moratti.

Presenti anche l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e quello di Mondadori Ernesto Mauri con Maria Felice Ardizzone. Applauditissimo Vittorio Sgarbi, accompagnato dalla fidanzata Sabrina Colle, che con il suo spettacolo Michelangelo ha aperto con grande successo la stagione del Manzoni curata dal direttore artistico Alessandro Arnone. La cena di gala - organizzata dalla PR del teatro Fiorella Ceccacci Rubino e sponsorizzata da Banca Mediolanum - si è svolta all'interno del museo delle «Gallerie d'Italia», in piazza Scala, messo a disposizione da Banca Intesa.