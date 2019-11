Serena Autieri: "La maternità mi ha resa un'altra donna"

Ha sempre fortemente creduto nel concetto di famiglia e, dopo aver trovato l’uomo giusto, Serena Autieri ha deciso di diventare mamma di Giulia.

La piccola, che oggi ha sei anni, è nata dal matrimonio con Enrico Griselli che l’attrice napoletana ha sposato nel 2010. La vita in tre è, oggi, una delle cose più belle mai capitate alla Autieri che, intervistata dal settimanale Oggi, ha spiegato come la sua esistenza sia totalmente cambiata da quando nella sua vita è arrivata la figlia Giulia. “ La maternità mi ha resa un’altra donna, la mia vita non esiste più, perché esiste prima di tutto Giulia – ha spiegato, raggiante - . Spesso mio marito mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto. Noi facciamo tutto insieme e sottrarre tempo a questo “noi” per dedicarlo a me mi pare folle ”.

Serena Autieri, che ha prestato la voce per il personaggio di Elsa in Frozen, tornerà prossimamente sul piccolo schermo per lo show Prodigi accanto a Flavio Insinna. Donna impegnata e madre a tempo pieno, dunque, l’attrice si dice felice e orgogliosa della sua nuova vita. Innamoratissima della figlia Giulia, la Autieri è al tempo stesso anche una mamma molto severa. “ Sono una mamma severa, ogni giorno di più ed è una sorpresa anche per me – ha ammesso al settimanale diretto da Umberto Brindani - . Ma sono severa sulle cose importanti. L’educazione, la scuola, la disciplina nello sport e negli impegni che ha preso sono le mie priorità. A volte quando è stanca dopo la ginnastica artistica tenderebbe a mollare, ma io non transigo. Ha scelto lei di farla, come il pianoforte e il canto ”.