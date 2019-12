Serena Enardu sta con Alessandro Graziani? Risponde l'ex tentatore

Reduce dalla rottura con il fidanzato Pago, avvenuta a Temptation island vip, Serena Enardu è tornata al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal tentatore Alessandro Graziani. Quest'ultimo, pallavolista originario di Genova, al docu-reality sui tradimenti aveva avuto con la Enardu degli atteggiamenti complici, che avevano scatenato non poche polemiche. Al termine del falò di confronto finale, che ha decretato la fine del fidanzamento di Serena e Pago, il tentatore Alessandro aveva manifestato il suo interesse nutrito nei riguardi dell'ex tronista sarda. "Voglio far parte della tua felicità", aveva infatti detto Graziani, rivolgendosi alla compagna d'avventura, Serena. E per tutti coloro che si chiedono se Alessandro e Serena formino una coppia, Graziani ha rotto il silenzio, riportando delle nuove indiscrezioni sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nelle ultime ore, infatti, l'ex tentatore di Temptation island vip si è riattivato su Instagram, per rispondere alle nuove domande ricevute dai follower. A chi gli aveva chiesto di commentare la sua esperienza vissuta al gioco delle tentazioni di Canale 5, Graziani non ha nascosto che, se potesse, tornerebbe volentieri a vestire i panni di tentatore: “Bellissima esperienza, tornassi indietro lo rifarei mille volte” . C'è anche chi aveva chiesto all'influencer 28enne se fosse sentimentalmente impegnato con qualcuno. Di tutta risposta, l'ex tentatore ha smentito ogni voce che lo vedrebbe ufficialmente fidanzato. E le risposte dell'influencer marketing non finiscono qui. Perché poi, inaspettatamente, a chi gli aveva chiesto se facesse coppia con Serena Enardu, Alessandro Graziani ha ribattuto in modo secco: “Pensavo fosse già chiarita la cosa. No, non stiamo insieme”.

Alessandro Graziani e Serena Enardu dopo Temptation island vip

Dopo aver smentito la voce che lo vedrebbe formare una coppia con la Enardu, Graziani non ha nascosto ai seguaci che continua, tuttavia, a frequentare Serena. Anche la stessa Enardu, nelle ultime ore, ha smentito ai follower qualsiasi rumor che la vedrebbe sentimentalmente impegnata.

La conoscenza avviata di recente tra i due ex protagonisti di Temptation island vip, almeno per il momento, non sarebbe stata interrotta. Tra le sue ultime storie pubblicate su Instagram, Graziani ha in parte confermato quanto aveva rilasciato in una recente intervista concessa a Uomini e donne magazine. “Non reputo che sia arrivato il momento di poter definire il nostro rapporto”, aveva esordito Alessandro, incalzato sul suo rapporto maturato con l'ex tronista sarda . “La verità è che io e Serena ci stiamo sentendo con frequenza, ma per ora non c’è nulla di definito -proseguiva l'ex tentatore-. Il nostro legame, però, ha sicuramente dimostrato di andare oltre il contesto che abbiamo vissuto confermando quella sintonia che appartiene a due persone che si capiscono indipendentemente dalla situazione che vivono. Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità”.

