Serena Rutelli e il fidanzato Prince: "Nessun problema la differenza d’età"

Stanno insieme da un anno e due mesi e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Nessun problema, quindi, il fatto che Serena Rutelli sia più grande di ben otto anni, la differenza d’età non ha alcuna importanza per loro. È stato il fidanzato Prince Zorresi a rivelarlo ai suoi follower nel corso di una lunga chiacchierata su Instagram.

Il ragazzo ha invitato i suoi fan a rivolgergli tutte le domande che desideravano e molti di loro, fra le numerose curiosità che volevano vedere soddisfatte, si sono concentrati proprio sul rapporto che lo lega alla ex gieffina. “Non abbiamo mai avuto problemi o incertezze a causa della nostra differenza d'età – ha spiegato Zorresi -. Serena, in fondo, sembra una bambina”.

Le attenzioni dei follower si sono poi concentrate sul loro primo incontro, avvenuto nel 2018 in un noto locale della capitale.«L'ho conosciuta in un locale a Roma – ha raccontato Prince -. Quella sera era stupenda, come lo è sempre. Mi sono innamorato del suo sguardo. Sono stato io a fare la prima mossa. Se dovessi descriverla in tre aggettivi direi che è una ragazza umile, dolce e coccolosa”. Zorresi ha poi rivelato che il fatto di essere entrambi figli adottivi ha dato ulteriore forza alla loro unione: il ragazzo è stato infatti abbandonato quando aveva solo tre mesi e non ha alcuna idea di chi possa essere la madre biologica. A conclusione della chiacchierata ha parlato invece del suo rapporto con i genitori di lei, svelando di avere un’ottima intesa con entrambi: “C’è molta stima reciproca. Quando ho conosciuto sua mamma mi ricordo che lei rimase molto contenta”, ha fatto sapere ai fan.