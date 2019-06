Serena Rutelli, parla il fidanzato Prince: "Entrambi adottati, la differenza d'età tra noi non conta"

Lei ha 29 anni e lui 21, ma la differenza d'età nella splendida storia d'amore tra Serena Rutelli e il fidanzato Prince Zorresi non è un problema.

" Gli otto anni che ci separano non significano nulla perchè Serena sembra una bambina, anche se è una vera donna. Non abbiamo mai avuto problemi o incertezze a causa della nostra differenza d'età ”.

A spiegarlo è stato proprio Prince Zorresi rispondendo al fuoco di fila delle tante domande che i suoi follower su Instagram gli hanno voluto fare incuriositi dal legame con l'ex gieffina e lui, in diretta, non ha avuto problemi nel soddisfare qualche curiosità in merito.

La coppia sta insieme da un anno e due mesi e, alla domanda su come si siano conosciuti, Prince ha raccontato: " L'ho conosciuta in un locale a Roma. Quella sera era stupenda, come lo è sempre. Mi sono innamorato del suo sguardo. Sono stato io a fare la prima mossa. Se dovessi descriverla in tre aggettivi direi che è una ragazza umile, dolce e coccolosa ", ha detto con grande tenerezza.