Serena Rutelli va a convivere con Prince: "Ci pensavamo da tempo, ora siamo felici"

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram Serena Rutelli ha rivelato che a dicembre andrà a convivere con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi. La figlia di Barbara Palombelli e dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, ha voluto pubblicare un post con lo screenshot di una story in cui spiega tutto il bello di questa emozionante avventura che i due innamorati si apprestano a intraprendere insieme, dopo averci molto riflettuto. “ Finalmente possiamo dirlo! ” esordisce Serena nel post, come se volesse da tempo condividere con i suoi follower questa decisione, ma avesse deciso di prendersi tutto il tempo necessario per dirlo nel momento ritenuto più giusto, sia da lei che dal fidanzato che è, naturalmente, parte in causa in questa decisione.

“ Io e Ale a dicembre andremo a convivere, sono elettrizzata, su di giri ed emozionata ”, ha scritto sul social, precisando di essere felice “ più che per me per lui, dato che è un ragazzo giovane che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi con una donna di 29 anni e non è semplice. Ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca ”, ha aggiunto, chiaramente innamorata del suo compagno di cui apprezza molto il temperamento da uomo maturo, una peculiarità che gliel’ha fatto amare ancora di più, dato l’istinto di protezione che Prince è sempre stato in grado di offrirle, nonostante i nove anni di differenza che li separano.

Insieme hanno quindi deciso che il prossimo mese è quello in cui daranno una svolta importante alla loro vita sentimentale. “ Ci siamo rimboccati le maniche pensando al nostro obiettivo ed eccoci qua! Erano mesi che progettavamo tutto questo e finalmente ci siamo ”, ha continuato l’ex gieffina, contornando il testo da tante tenere emoji a forma di cuoricini e smile innamorati. Poi,in conclusione al post, una parte dedicata esclusivamente al suo fidanzato a cui si rivolge ringraziandolo per la pazienza che ha sempre avuto nei suoi confronti in tutti questi anni insieme.