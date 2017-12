Sergio Sylvestre rivela: "Sono stato vittima di un abuso"

Sergio Sylvestre si è raccontato nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 23 dicembre.

Il cantante, vincitore di Amici 15, ha confessato di provare ancora oggi dolore per la morte improvvisa del padre avvenuta sette mesi fa. Visibilmente commosso Sergio Sylvestre ha spiegato che questo sarà il primo Natale che passa senza di lui: "È il primo Natale senza mio padre, sarà dura. Lui ci ha dato tanto amore ma bisogna andare avanti. Mi diceva ‘Sorridi sempre'. Porto con me il suo amore e tante emozioni. È successo a maggio, dal nulla. Un giorno, dopo aver fatto un concerto, mi hanno chiamato…Ero distrutto e mi fa ancora male, però sto cercando di andare avanti con la musica, con la mia carriera e con i messaggi che mi ha dato. Sono stato fortunato ad aver ricevuto un padre come lui".

E dopo l'emozione data dal dolore per la perdita del padre, Sergio Sylvestre ha confessato di aver subito un abuso quando era piccolino. Il cantante ha trovato la forza di raccontarlo anche nel suo libro "Big Boy. Se non fosse stato per la musica". "L'ho raccontato - dice - perché volevo essere forte per i ragazzi che non hanno voce. Mi sono sempre nascosto, non mi aprivo con le persone perché avevo paura. Stavolta volevo essere la luce per le persone. Tenere quel dolore dentro ti distrugge. Vorrei che la mia storia aiutasse chi ha subito la stessa cosa. L'amore è più forte di queste cose". E vedendo le lacrime solcare il viso si Servio, anche la conduttrice Silvia Toffanin si è commossa.

Nel corso della lunga intervista, poi, Sergio Sylvestre ha anche rivelato a Silvia Toffanin di aver vissuto sulla sua pelle episodi di bullismo e razzismo. "Ero piccolo - ha raccontato - e non capivo la cattiveria della gente, il razzismo, il bullismo. Ancora non lo capisco. Noi umani potremmo dare tanta felicità. La cosa che mi faceva più male era proprio la cattiveria senza senso. Chiedevo: 'Perché mi stai facendo del male? Cosa ti ho fatto?'. Mia mamma diceva sempre che dovevo buttare zucchero non sale".

E proprio questa ultima confessione ha toccato il cuore anche di Belen Rodriguez che seguendo l'intervista di Verissimo ha pubblicato una serie di storie su Instagram per sostenere Sergio: "Usa le tue emozioni per arrivare ai nostri cuori ancora più forte. Sei bello. Stop al bullismo, viva l'amore".