La serie di Netflix sui reali inglesi ha già trovato la sua "prossima" Regina Elisabetta?

Da appena una settimana è disponibile su Netflix la terza stagione di "The Crown". La bellissima serie tv inglese che esplora vita, morte e miracoli dei reali inglesi, torna dopo una lunga e martellante campagna pubblicitaria. Il nuovo ciclo di episodi, che copre un lungo periodo storico della monarchia inglese, dall’autunno del 1964 fino alla metà degli anni ’70, si è aperto con un repentino cambio di cast di tutti i protagonisti dello show. Oliva Colman, che in The Crown interpreta la Regina Elisabetta, ha sostituito Claire Foy che per due stagioni ha vestito i panni di una giovane sovrana del popolo inglese. Il cambiamento era stato però già annunciato da tempo e i fan lo hanno accolto con piacere.

I produttori però stanno già pensando al futuro della serie tv. Mentre una stagione quattro è già in fase avanzata di produzione, un quinto e sesto capitolo si profilano all’orizzonte e, insieme a esso, anche un altro cambio di cast. Le stagioni che vedremo in futuro, saranno molto più vicine ai tempi moderni, affondando nella vecchiaia della Regina Elisabetta e nella storia d’amore dal destino tragico di Carlo e Diana. Per questo urge un altro cambio di cast. E come è stato riportato da alcuni magazine americani, pare che Netflix avrebbe già trovato la "nuova" Regina Elisabetta. Secondo le prime indiscrezioni Imelda Staunton, sarà la sovrana inglese nella quinta e sesta stagione di The Crown. La celebre attrice britannica è conosciuta per essere apparsa nella saga di Harry Potter nel ruolo della professoressa Dolores Umbridge, e di recente è stata vista nel film di Donwton Abbey, nel ruolo di una lontana cugina di Lord Crowley.

La notizia si è sparsa a macchia d’olio durante l’arco della giornata, ma come riporta Netflix in una nota, pare che la notizia non ha nulla di fondato. "Qualsiasi notizia sul cast resta una semplice speculazione – si legge -. Stiamo lavorando alla stagione 4 e non abbiamo ancora discusso sul futuro di The Crown. Ci sarà da attendere ancora un po’ di tempo". Quindi al momento non ci sarebbe nulla di deciso. La terza stagione però, che da qualche giorno è disponibile anche in Italia, sta avendo un notevole successo. La nuova attrice che interpreta la Regina Elisabetta ha reso giustizia al volto della sovrana. Olivia Colman ha umanizzato la Elisabetta II, regalando al pubblico un’interpretazione magistrale che sicuramente non verrà dimenticata facilmente.