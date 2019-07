Dalla serie tv Tredici sparisce la scena del suicidio di Hannah Baker. "La realtà è troppo dolorosa”"

Mancano pochi mesi al ritorno di Tredici, la serie di Netflix sul bullismo nelle scuole americane. Fin dalla sua prima stagione, lo show ha fatto molto discutere e ha creato scompiglio a causa delle tematiche trattate. Come la scena molto controversa del primo arco narrativo in cui veniva mostrata il suicidio di Hannah Backer. Ora su tutte le polemiche che sono state rivolte a Tredici c’è una svolta.

Secondo quando è stato riportato da TvLine, notissimo magazine americano attento al mondo delle serie tv, la produzione ha deciso di rimuovere la scena del suicidio e ha spiegato la scelta di modificare il filmato in una nota inviata alla stampa. "In molti grazie a Tredici hanno trovato il modo di parlare e affrontare i propri problemi, come la depressione e il suicidio - si legge -. Altri sono stati molti forti nel chiedere aiuto. E mentre ci troviamo a lanciare i nuovi episodi che arriveranno in tarda estate, in questo periodo abbiamo seguito con attenzione il dibatto intorno allo show. E su consiglio di alcuni esperti medici, come il capo dell’American Foudation for Suicide Preservation, abbiamo deciso con il creatore di modificare la scena in cui Hanna si toglie la vita nella prima stagione".

Non si conoscono ulteriori dettagli sul cambio di scena. Si tratta solo di un editing che non dovrebbe influire sullo sviluppo della storia. “La realtà è troppo dolorosa e noi vogliamo scoraggiare a chi vuole emularla”. La scelta è arrivata dopo mesi e mesi di inchieste, di analisi e studi sul caso. La parola "suicidio" è diventata, nel corso degli ultimi due anni, la più cercata su Google. La serie è ispirata all’omonimo libro di Jay Asher e, nonostante tutto, è stata acclamata da critica e pubblico.