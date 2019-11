Sethanie Taing ha fatto perdere la testa a Julian Draxler

Julian Draxler è da sempre considerato uno dei più grandi talenti, recenti, della storia del calcio tedesco e nel 2012, quando aveva solo 19 anni, è stato inserito dal Don Balon nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991. Julian è cresciuto nelle giovanili del club tedesco dello Schalke 04, dal 2001, quando aveva 8 anni, fino ad arrivare all'esordio in prima squadra avvenuto molto presto, nel 2010 quando aveva solo 17 anni.

Nella stagione 2010-2011, nonostante la giovanissime età, Draxler mette insieme 24 presenze e tre reti in tutte le competizioni, mentre negli altri quattro anni a seguire diventa un vero e proprio simbolo della squadra di Gelsenkirchen con cui disputa 170 presenze complessive in tutte le competizioni, condite da 30 reti.

Il classe 93' è stato più volte sul punto di approdare in Serie A ma alla fine nell'estate del 2015 fu il Wolfsburg a spuntarla investendo una cifra importante per un giovane in erba: quasi 40 milioni di euro. L'idillio però si esaurisce subito e dopo un anno e mezzo finisce al Psg nel gennaio del 2017 per una cifra vicina ai 45 milioni di euro e firma un contratto fino al 30 giugno del 2021.

Draxler, in tre anni e mezzo, con il Psg ha messo insieme 119 presenze e 20 reti ma non è mai riuscito ad esplodere, ad imporsi e ad essere uno dei leader della squadra parigina anche perché davanti a sè ha calciatori del calibro di Kylian Mbappé, Neymar e Di Maria. Se in campo le cose potrebbero andare meglio, fuori dal rettangolo di gioco va tutto a meraviglia dato che dopo la fine della relazione con la modella tedesca Lena Stiffel, si è subito consolato con la ballerina e coreografa francese Sethanie Taing.

I due pare siano inseparabili e molto recentemente hanno festeggiato insieme la serata di Halloween. Sethanie essendo ballerina e coreografa ci tiene molto all'aspetto fisico e alla forma ed è per questo motivo ama postare diverse foto che nelle quali sfoggia un fisico mozzafiato e invidiabile. I suoi scatti stanno facendo incetta di like ormai da mese con la sua notorietà che sta salendo vertiginosamente su Instagram con oltre 53.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy. La sua ultima istantanea con Draxler in stile Halloween ha raccolto quasi 5.000 mi piace e tanti commenti: la coppia è finalmente uscita allo scoperto in maniera ufficiale?.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?