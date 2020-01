Severance, Patricia Arquette nella nuova serie tv Apple

Patricia Arquette sarà tra i protagonisti di Severance, il nuovo thriller annunciato per Apple TV+ che vede Ben Stiller tornare alla regia.

Patricia Arquette e il nuovo successo con le serie tv

Dopo aver collaborato con registi di prim’ordine come David Lynch, David O. Russell e Martin Scorsese, Patricia Arquette negli ultimi anni sta riscuotendo grandi successi con le sue interpretazioni in serie tv. In seguito al premio Oscar nel 2014 per Boyhood, l’attrice ha infatti vinto due Golden Globe negli ultimi due anni per i ruoli ricoperti in Escape to Dannemora e The Act. Proprio come per il primo di questi titoli, la Arquette torna ora a collaborare con Ben Stiller.

In Escape to Dannemora l’abbiamo vista visibilmente trasformata, quasi irriconoscibile, nel ruolo di una donna intrappolata in una vita che odia e che decide quindi di rifugiarsi in una relazione con due galeotti, finendo poi per aiutarli con la loro fuga. Una storia vera che ha visto protagonisti oltre a lei anche Paul Dano e Benicio Del Toro, tutti diretti da Ben Stiller, in questo caso alle prese con un racconto lontano dalle sue corde ma che è comunque stato un successo per la critica con ben 12 nomination agli Emmy Awards.

Severance, trama e cast della serie tv

Nel sempre più promettente catalogo di Apple TV+ arriverà quindi anche Severance. Si tratta di una serie tv di genere thriller che racconterà di una misteriosa società, la Lumen Industries, la cui missione è quella di portare la vita professionale e quella privata dei dipendenti ad un nuovo equilibrio. Uno dei lavoratori coinvolti nel progetto è Mark, interpretato da Adam Scott, il quale alle spalle ha un oscuro passato. L’attore lo scorso anno ha preso parte a The Twilight Zone, remake della storica serie fantascientifica, e a Ghosted, ma è principalmente conosciuto, oltre che per alcuni film esilaranti come Fratellastri a 40 anni, per il suo ruolo in Big Little Lies.

In Severance Adam Scott sarà uno dei protagonisti insieme a Patricia Arquette, ma ne sarà anche produttore. A dirigere gli episodi, ed a produrli, ci sarà Ben Stiller, il quale ha già avuto modo di collaborare con i due interpreti in passato. Con Patricia Arquette ha recitato nel film Amori e disastri e l’ha diretta nella sopracitata miniserie tv Escape to Dannemora, mentre per Adam Scott parliamo de I sogni segreti di Walter Mitty, film di cui Ben Stiller è stato protagonista e regista.

Severance è ideata da Dan Erickson e sarà composta da 10 episodi. Verrà distribuita su Apple TV+ ma per il momento non è stata ancora indicata una data ufficiale per la sua uscita.