La sexy foto ritoccata (male) di Elodie fa impazzire i fan

Il problema di Elodie che su Instagram in un sexy body nero fa la pubblicità alle scarpe da ginnastica che porta ai piedi è che quasi nessuno dei suoi follower si concentra a guardare le scarpe.

Sdraiata tra dei morbidi panel color pastello in gommapiuma, la bella cantante è decisamente hot mentre fissa la camera con sguardo languido, sfoggiando uno stacco di gambe davvero notevole che manda in tilt i suoi ammiratori.

E anche se ben in evidenza nella foto sono proprio le scarpe di un noto brand sportivo, quasi nessuno pare notarle, preferendo concentrarsi su ben altro.



E nello specifico sulle curve da “ gn***a stratosferica ” della popstar che in tanti sognano piuttosto “ sul parquet di casa mia ” invece che sdraiata in quella patinata scenografia, dove magari “ stai scomoda, vero? ”.

“ Ho una domanda. Ho guardato tutto tranne le scarpe: è solo un mio problema? ” si chiede un follower, ben sapendo di essere in buona compagnia. Le scarpe sembrano davvero l’ultima delle cose da notare in questa foto che mette in mostra tutto il fascino della fidanzata del rapper Marracash.



“ Che gambe! Fantastica pantera ”, scrive entusiasta un altro ammiratore mentre un altro, dall’occhio più allenato a sgamare ritocchini, pur inchinandosi davanti alla bellezza di Elodie, non può fare a meno di notare quanto sia stata ritoccata “ malissimo questa foto perché la gamba è storta e la caviglia sembra più grossa della coscia. Tu sei molto bella, ma il fotografo lascia molto a desiderare ”.

E anche se sono in tanti a dargli ragione, la maggioranza dei suoi follower preferisce passarci sopra perché “ io l’ho vista dal vivo e credetemi è una bomba! È il suo grafico che fa ca***e ”.



