Sfera Ebbasta e Andrea Petagna diventano soci e aprono un locale salutista a Milano

Credono entrambi in uno stile di vita salutare e sono molto amici: per questo motivo Sfera Ebbasta e il calciatore di Serie A Andrea Petagna hanno deciso di diventare soci ed aprire un locale salutista a Milano.

“Don’t worry, be healty” è il motto che unisce il trapper e giudice di X Factor e lo sportivo che milita nella Spal in un progetto che vede l’inaugurazione del nuovo corner salutista in via Moscova che mira a servire cibo sano in un'ottica completamente eco-friendly ed alcol-free. Nel locale di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, infatti, non verranno serviti alcolici, ma cibi coloratissimi che spaziano dalle tartare di pesce e carne ai poke hawaiani passando per insalate salutari, avocado ripieni e açai bowl.