Sfera Ebbasta sfotte sui social chi boicotta X Factor

Le registrazioni di X Factor sono appena cominciate, i giudici stanno dicendo i primi "sì" ma la polemica su Sfera Ebbasta giudice non accenna a placarsi. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra dei quattro giudici, composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, i fan della trasmissione avevano riversato tutto il loro disappunto sui social, con una pioggia di commenti negativi.

La situazione sembra, però, divertire il trapper milanese che attraverso i social prende in giro chi lo vuole fuori dal programma. Sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, Sfera Ebbasta ha pubblicato alcuni commenti sibillini che sembrano richiamare alle polemiche in corso: " Rapper, trapper, teen idol, moda del momento, fenomeno da baraccone, puoi chiamarmi come vuoi…i fatti non cambiano ". Lui, che nelle foto ufficiali di X Factor sembra essere a proprio agio nei panni di critico, non si sente un bersaglio facile, anzi: " Amo leggere i messaggi dei fan, ma soprattutto amo leggere i messaggi di chi riserva la propria frustrazione e la propria insoddisfazione sugli altri. Mi piace pensare che esista qualcuno con una vita così vuota da aver tempo per giudicare la tua. Odi me o odi te stesso? ".

Anche se molti fan hanno minacciato di non guardare il talent proprio per la presenza del rapper di "Popstar", la produzione del programma scherza con Sfera Ebbasta sui social. " Io non guarderò il programma quest’anno ", scrive divertito Sfera Ebbasta sotto un post del profilo ufficiale Instagram di X Factor che, per tutta risposta, replica: " Aspetta e Sfera! ". Un siparietto mal digerito da diversi follower, che hanno duramente criticato produzione e cantante: " Ma vaffanculo, voi e quel pagliaccio ", " Ridicoli vedrete quanta gente non guarderà il programma ", " Fai anche il comico ora scimmia pensa dove hai fatto i concerti ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?