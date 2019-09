Lo sfogo di Corrado Tedeschi: "Facevo ascolti ma la tv non mi chiama più"

Corrado Tedeschi è stato a lungo uno dei conduttori televisivi più amati, prima di essere quasi dimenticato dalla tv. Un gentleman pacato e divertente, che ha conquistato il pubblico con il suo modo di fare tra gli anni Ottanta e Novanta. È stato ala guida di numerose trasmissioni di successo sia in Rai che in Mediaset e oggi lavora a teatro, in una commedia brillante che lo vede recitare al fianco di Debora Caprioglio. “Amore mio aiutami” è un adattamento teatrale del capolavoro cinematografico interpretato da Alberto Sordi e Monica Vitti.

Ne ha parlato con Marco Castoro, durante un'intervista per il quotidiano Leggo, in cui però si è soffermato soprattutto sulla sua assenza dalla televisione italiana. “ L'ultima trasmissione che ho fatto alla Rai, “Sabato, Domenica e...”, ha ottenuto il 35% di share, è arrivata dopo anni di “Cominciamo bene”, un altro grande successo di consensi. Ma in tv gli ascolti contano per alcuni, per altri no ”, dice Tedeschi, che poi prosegue: “ Io ho solo la simpatia del pubblico che è la mia più grande raccomandazione. ” Corrado Tedeschi non nega di sentire la nostalgia delle telecamere, soprattutto di un programma tutto suo, anche se non di rado viene chiamato come ospite e opinionista in alcune trasmissioni Rai. “ Certo che mi piacerebbe fare la tv ma chi decide dovrebbe guardare gli ascolti e basta. E invece ci sono altri equilibri che non so definire bene ”, ha detto al giornalista. Oggi, quando è libero dagli impegni teatrali, Corrado Tedeschi in tv guarda prevalentemente solo il calcio per seguire la Sampdoria di cui è un grande appassionato e nelle cui fila, quand'era ragazzo, ha anche militato per un breve periodo.