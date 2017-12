Lo sfogo di Frizzi: "In quell'intervista poca correttezza"

Fabrizio Frizzi dopo aver affrontato la convalescenza legata al suo malore adesso è pronto per il suo ritorno in tv. Il conduttore di fatto si appresta a riprendere il timone dell'Eredità dopo essere stato sostituito da Carlo Conti. Ma dopo questo periodo difficile di fatto il conduttore adesso analizza cosa è accaduto in queste settimane e soprattutto l'attenzione mediatica sul suo caso. E punta il dito contro la rivista Grand Hotel per una presunta intervista in esclusiva pubblicata sulla rivista. E così su Twitter ha commentato così quell'intervista apparsa sul peridico. Un cinguettio che in tanti hanno notato: "Senza mancare di rispetto a nessuno, ma per ovvi motivi in questo periodo non ho fatto interviste… chi spaccia un'intervista esclusiva, come Grand Hotel, ha usato fantasia e poca correttezza". Insomma Frizzi è tornato e adesso regola i conti. Il conduttore si è definitivamente ripreso da quella terribile ischemia che l'ha colpito qualche settimana fa. E proprio sulla rilevanza mediatica legata alla sua malattia è arrivato ieri il commento di Rosario Fiorello che ha attaccato un settimanale per aver pubblicato le foto di Frizzi con "i segni della malattia": "Bruttissimo servizio su @FabrizFrizzi mancanza di rispetto totale.#senzaparole Non rilanciamo le foto come prima erroneamente avevo fatto".