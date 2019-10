Vittorio Sgarbi: sesso a tre con Eva Robin's e una donna famosissima

C’è anche Eva Robin's dentro una delle sfere a "Live non è la D'Urso", che viene tenuta gelosamente nascosta fino alla fine quando Barbara dice a Sgarbi che c'è una persona con cui lui è andato a letto. Quando si gira Eva Robin's nata Roberto Coatti, ma diventata donna anche se ha ancora l’attributo maschile, lui all’inizio non la riconosce ma poi si capisce subito di cosa si sta parlando.

Con Sgarbi Eva ha vissuto vari momenti di passione, ed è li per ringraziarlo per essere stato uno dei pochi uomini ad aver parlato della loro relazione invece di tenerla segreta. Non soltanto, lui ammette ma racconta anche che con lei ha avuto un rapporto a tre con una morta. Panico in studio fino a che lui non specifica che “ Ora questa donna è morta e quindi non può dire chi è, ma era un tipo molto intelligente e una grande amica di Barbara D’Urso ”. Tra l’incredulità generale anche Barbara non comprende, ma poi capisce di chi si sta parlando e conferma le parole di Sgarbi dicendo che era una donna eccezionale e una sua grande amica.

“ Ho avuto un rapporto con lei - continua Sgarbi - attraverso Eva, nel senso che ” e mentre parla cerca di mimare l’atto, facendo comprendere che Eva è stata diciamo un “prolungamento” attraverso cui ha avuto un rapporto con questa donna.“ Avete fatto un trenino ”. urla la Martani dalla sua postazione e tra le risate generali, Barbara cerca di riprendere le fila di tutta la discussione, ammettendo insieme alla Mussolini di aver capito poco di cosa si stia parlando. “ Vedi - continua Sgarbi - che voce carina che ha la Robins? Non come quella sgraziata di quelle due lì ”, riferendosi alla Martani e alla Collovati che precedentemente lo hanno pesantemente attaccato. La D'Urso lo riprende dicendo: “ Vittorio, lei è stata con te è normale ” “ Quando anche loro verranno con me poi cambieranno ” dice Sgarbi senza scomporsi neanche di un millimetro.