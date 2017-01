Shannen Doherty sta meglio: le cure contro il cancro fanno effetto

Finalmente buone notizie: Shannen Doherty sta meglio, l'ultimo ciclio di radioterapia è terminato e l'attrice sembra che stia recuperando alla grande.

Shannen continua a combattere la sua battaglia contro il cancro al seno che più di un anno fa ha stravolto la sua vita. L'attrice di Beverly Hills 90210 dopo aver fatto una serie di cicli di chemioterapia e radioterpia sembra portare a casa i primi risultati. Shannen, più volte, aveva confessato di voler mollare, non ce la faceva più. La malattia, infatti, nei mesi scorsi, si era estesa ai suoi linfonodi ed era diventata davvero pericolosa.

Quel cancro così aggressivo le stava togliendo tutto, ma non l'affetto di amici, parenti e fan che l'hanno aiutata ad andare avanti. Oggi, Shannen sa che deve lottare ancora tanto, ma ora inizia a vedere una luce in fondo a questo tunnel così buio che avrebbe fatto perdere chiunque. Le cose, finalmente, hanno preso un'altra piega.

Shannon - scrive ilMessaggero - è stata vista in giro felice mentre svolgeva alcune commissioni a Malibu, in California. Il peggio sembra essere passato, i capelli piano piano stanno ricominciando a crescere e Shannen ha trovato la forza di guardare in faccia questo maledetto cancro che non riuscirà mai a togliere quello che di più bello le è stato donato: la vita. (Guarda la foto)