Sharon Stone sceglie l'Italia: la festa per i 60 anni in Puglia

Poco più di un mese fa veniva immortalata sulle spiagge di Miami. A pubblicare le foto di Sharon Stone in costume da bagno, la rivista VanityFair. Scatti che lasciano immaginare un mondo lontano, quello delle star di Hollywood, tra red carpet e lussuosi abiti da sera. Invece Sharon Stone, che compie 60 anni il prossimo 10 marzo, ha deciso di festeggiare il suo compleanno (60 anni sono sono un'età importante) in Puglia, la terra dei muretti a secco e degli ulivi, simboli di una semplice vita contadina.

A darne notizia è Monica Setta sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Secondo le prime indiscrezioni, la diva di Hollywood avrebbe scelto le Tenute del Lauro a Locorotondo (oramai nota meta turistica in provincia di Bari) di Tania Missoni.

La Puglia ancora una volta diventa meta di festeggiamenti importanti. Basti ricordare la pop-star Madonna che l'anno scorso ha festeggiato a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, i suoi 59 anni ed il matrimonio di Renée Sutton ed Eliot Cohen a Monopoli, in provincia di Bari.

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta, che dà in esclusiva la notizia, pare che la protagonista del film "Basic Instict" e Tania Missoni si siano incontrate durante il veglione di capodanno a Saint Moritz e che lì abbiano parlato di una possibile festa di compleanno della diva in Puglia. Tra gli invitati il governatore Michele Emiliano e la famiglia Divella, il noto marchio di pasta made in Puglia. Insomma "Una festa tipicamente pugliese" come l'ha commentata Tania Missoni nell'intervista di Monica Setta.