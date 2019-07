Sharon Stone: "Io, dimenticata come Lady Diana"

Sharon Stone è una delle dive più iconiche di Hollywood. Chi non ricorda la scena, divenuta leggenda, del suo accavallamento in Basic Instinct durante l'interrogatorio? Sono forse tra i frame più famosi del cinema mondiale degli ultimi decenni. Quel film l'ha consacrata icona di stile, di eleganza e di sensualità ma sembra che il mondo dello spettacolo si sia dimenticato di lei.

È quanto afferma Sharon Stone in un'intervista rilasciata a Variety, durante la quale l'attrice racconta del suo lungo momento di difficoltà che è seguito all'ictus. Sono parole dure e inaspettate quelle della Stone, che si racconta come forse non ha mai fatto, aprendo anche le porte ai ricordi più dolorosi: “ Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio. ”

Non si è mai corazzati abbastanza quando arriva un grave problema come un ictus, le cui conseguenze si ripercuotono per anni e anni a livello fisico e mentale. Ne ha fatto le spese anche la diva di Hollywood: “ La gente mi ha trattato in modo crudele, a partire dalla giudice che si occupò della custodia di mio figlio e fino alle mie colleghe. Ho capito che le persone non hanno la minima idea di quanto possa essere pericoloso un ictus e quanto sia faticoso riprendersi totalmente, mi ci sono voluti sette anni. ” Quello dell'attrice è stato un lungo calvario durato molti anni, durante il quale a causa della malattia ha perso tutto quello che le era più caro, a partire dal figlio Roan. La donna aveva adottato il figlio assieme all'ex marito Phil Bronstein. Purtroppo l'ictus ha complicato il delicato percorso di adozione, che prosegue per diversi anni anche dopo che il bambino giunge nella famiglia adottiva, e proprio a causa della patologia e delle sue conseguenze l'attrice ha perso a custodia di Roan, con lei da appena un anno.

Sharon Stone in questo suo sentimento di abbandono si sente come Lady D: “ Lei è morta, io ho avuto un ictus. Eravamo entrambe famose e siamo state dimenticate. ” La carriera dell'attrice ha subito una gravissima battuta d'arresto dopo quel problema e da allora non le sono stati più affidati ruoli di rilievo in pellicole importanti.

Oggi ha 61 anni ma quando è stata colpita dall'ictus nel 2001 ne aveva appena 43. I medici dichiararono che la donna aveva solo il 5% di possibilità di sopravvivere ma la Stone riuscì a superare questa fase delicata, anche se nel 2004 fu colpita da un infarto, a breve distanza dalla separazione dal suo secondo marito. Successivamente la donna è riuscita ad adottare altri due bambini ma per tre anni non riuscì nemmeno a impugnare una penna per scrivere e questo fu una gravissima limitazione alla sua carriera, all'epoca dei fatti all'apice del successo. Nonostante tutti gli imprevisti che la vita le ha messo sul suo cammino, Sharon Stone è e sarà per sempre una delle più belle e brave dive che Hollywood abbia mai avuto.