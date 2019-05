Choc in diretta tv: Elle DeGeneres rivela di essere stata molestata dal patrigno

La famosissima presentatrice americana Ellen DeGeneres ha lasciato tutti sgomenti quando ha rivelato di essere stata aggredita sessualmente dal suo patrigno quando era adolescente.

Ha rivelato tutto questo in una puntata dello show “Next Guest Needs No Introduction” di David Letterman. Il suo racconto è stato particolarmente duro soprattutto se pensiamo che all’epoca Ellen aveva appena 15 anni.

“ Mia madre era fuori città e lui mi disse che doveva toccarmi il seno per vedere se anche io come mia madre avevo un nodulo. Mi disse che se non gli permettevo di farlo, mia madre si sarebbe arrabbiata. Sono entrata nel dettaglio - ha continuato la presentatrice - per mettere in guardia e ragazze giovani e far in modo che si ribellino”.