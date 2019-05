Addio a Peggy Lipton, la cameriera di Twin Peaks

All’età di 72 anni si spegne la celebre Peggy Lipton, attrice americana molto celebre in patria. La notizia è trapela nella notte fra sabato e domenica. Conosciuta principalmente per essere stata la Norma Jennings della serie "I Segreti di Twin Peaks", ha alle spalle una carriera fra cinema e tv.

Peggy Lipton debutta al cinema nel 1968 con "Due occhi di ghiaccio", e seguono poi "Patto di guerra", "Soggetto Proibiti" e "Cambio di Identità". Oltre che attrice è anche una cantante, tanto da esibirsi in diverse performance. Quella più celebre è "Anche gli uccelli uccidono". Nel 2002 ha recitato in teatro ne "I monologhi della Vagina" e successivamente, qualche anno più tardi, è uscita anche la sua autobiografia in cui ha confessata di essere stata abusata da bambina dallo zio e di aver avuto problemi di droga e alcol. Nel 1990 David Lynch la scrittura per apparire nella serie tv di grande successo anche qui in Italia. Peggy interpreta una cameriera del diner di Twin Peaks dall’oscuro passato. Si vocifera che ha avuto un flirt con Elvis Presley e per un breve periodo anche con Paul McCartney.