È morto l'attore Carlo Croccolo: aveva 92 anni

A dare l’annuncio della morte di Carlo Croccolo è stato il profilo Facebook ufficiale dell’attore napoletano. A 92 anni si spegne una delle voci più rappresentative della cultura partenopea, un attore di gran classe che nel corso della sua carriera si è diviso fra teatro, cinema e tv.

"Alle prime luci dell’alba si è spento il maestro Carlo Croccolo – si legge dal post sui social-. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento". L’attore si è distinto nel corso degli anni cinquanta, nell’epoca d’oro del cinema moderno. Ha lavorato con Totò e Edoardo de Filippo e ha recitato in più di cento film. È celeberrima la sua interpretazione di "O Re" nel film di Luigi Magni. Più di recente ha preso parte a un film con Aldo, Giovanni e Giacomo, e ha cristallizzato il suo talento nella fiction "Capri", dove ha recitato per due stagioni della serie. È stato anche doppiatore, arrivando a prestare la sua voce per Stanlio e Ollio. È riconosciuto anche come l’unico vero doppiatore di Totò. I funerali ci saranno domenica 13 ottobre, presso la chiesta di San Ferdinando di Napoli, nella bellissima piazza Trieste e Trento.

Carlo Croccolo è stato sempre un personaggio solare e schivo dai gossip, anche se di recente ha affermato che in gioventù ha avuto un flirt con Marylin Monroe. È stato sposato con Daniela Cenciotti e ha vissuto per ben 25 anni a Castel Volturno.