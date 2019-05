Silvina Luna è l'ultima fiamma di Pablo Daniel Osvaldo

Daniel Pablo Osvaldo ha deciso di dire addio al calcio giocato all'età di 30 anni per inseguire il suo grande sogno: la musica. L'ex attaccante di Juventus, Roma e Inter ha spesso rinnegato la sua carriera calcistica: "Il calcio oggi è una m... un freddo business e una dittatura del risultato. Nessuno pensa a come stai. Non potere uscire dopo una sconfitta, suonare la chitarra o bere una birra per me era assurdo. Non ero più felice. Io sono uno che vive di sentimenti e impulsività, e nel calcio di oggi non c’è nessuna della due. Mi sentivo un numero, uno che doveva segnare perché se no veniva insultato".

Osvaldo era poi entrato nello specifico sulla sua nuvoa vita: "Ora sto da Dio anche se mi dicono che sono matto. Al Boca mi hanno mandato via per una sigaretta quando sapevano che fumavano tutti. Quella è stata la goccia, ma in realtà nel calcio devi vivere una vita che non è reale. Hai un prezzo, un valore e vivi di regole. Il calcio oggi è una merda, un freddo business e una dittatura del risultato. Nessuno pensa a come stai. Non potere uscire dopo una sconfitta, suonare la chitarra o bere una birra per me era assurdo. Per non tradire il calcio ho preferito lasciarlo".

Il 33enne di Lanus, tra l'altro, ha avuto una vita turbolenta anche fuori dal rettangolo di gioco, ha avuto diverse relazioni, l'ultima delle quali terminata poco fa. Osvaldo, infatti, si è da poco lasciato con Jimena Baron, sorella dell'attore Federico, attrice e cantante argentina. Secondo i media argentini, però, il musicista si sarebbe già consolato con una nuova fiamma: l'attrice, sua connazionale, Silvina Luna. I due sono stati pizzicati in compagnia di amici ma poi si sarebbero anche visti da soli per un incontro romantico. La bella Silvina, nel frattempo, incanta su Instagram con alcuni scatti sexy e provocanti che stanno mandando in visibilio quasi un milione di follower.