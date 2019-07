Simona Togni conferma: "La storia tra me e Panucci è finita"

Cristian Panucci è un ex calciatore, di ruolo terzino destro, che in carriera ha vestito diverse maglie tra cui quelle di Milan, Roma, Inter e Real Madrid. L'ex ct dell'Albania ha vinto tutto in carriera da giocatore: due Champions League, una Supercoppa Europea, una coppa Intercontinentale, due campionati italiani, una Liga e svariate coppe italiane, supercoppe italiane, una Charity Shield con il Chelsea e una Supercoppa di Spagna. Il 46enne ligure ha anche messo insieme 57 presenze con la maglia della nazionale italiana ed ha realizzato quattro reti.

Panucci dopo essersi ritirato da calciatore ha intrapreso la carriera da opinionista per Sky e nel 2011 ha partecipato al programma Ballando con le Stelle classificandosi al quinto posto finale. L'ex giocatore di Parma, Monaco, Chelsea e Genoa durante lo show di Rai 1 ha conosciuto la ballerina Simona Togni, sua insegnante a Ballando con le Stelle. La 38enne di Terni, figlia d'arte di due genitori ballerini è anche insegnate e personaggio televisivo ed ha raggiunto la finale del campionato Italiano Classe Internazionale. La sexy Samanta al settimanale Di Più ha però raccontato la rottura con Panucci: " Si è vero ci siamo lasciati. Ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni ".



