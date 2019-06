Simona Ventura aiuta Morgan dopo lo sfratto: "Sto facendo tutto il possibile"

Il tanto discusso sfratto di Morgan sarebbe dovuto avvenire lo scorso venerdì 14 giugno ed è invece stato rinviato al 25 giugno, per via di un malore accusato dal cantante.

Marco Castoldi, in arte Morgan, ha ad oggi sostenuto di essersi indebitato a causa di un commercialista truffaldino, che avrebbe gestito male la sua situazione economico-finanziaria, tanto da fargli contrarre molti debiti nei confronti dell'erario. E l'Agenzia delle entrate ha iniziato a prelevare qualsiasi tipo di introito percepito dal cantante. Per l'artista, il Tribunale di Monza ha disposto il pignoramento della casa nel 2017, dopo le richieste di risarcimento- a fronte del mancato pagamento degli alimenti alla figlia Anna Lou- avanzate da parte dell'ex moglie del cantante, Asia Argento.

Dopo l'avvenuta procedura di espropriazione immobiliare sulla casa di Morgan, acquistata a Monza, la conduttrice Rai Simona Ventura ha fatto sapere di essere molto vicina al leader storico dei Bluvertigo, con il quale ha condiviso diverse esperienze televisive.

Simona Ventura pronta ad aiutare Morgan

"Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare- ha dichiarato Simona Ventura, in un'intervista concessa all'Adnkronos-. Sono in contatto con Jessica Mazzoli (l'ex compagna e madre della secondogenita dell'artista, Lara, ndr), ci sentiamo tutti, per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con lei".

