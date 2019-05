The Voice, Simona Ventura fa una battuta piccante a Gué Pequeno

Simona Ventura, durante l'ultima puntata di The Voice of Italy, ha fatto andare letteralmente in delirio decine di fan. La conduttrice bolognese, infatti, ha riservato a Gué Pequeno un altro dei giudici di questa edizione del talent show una battuta decisamente piccante che dimostra come SupeSimo non sia indifferente al fascino latino del trentottenne rapper milanese.

Simona Ventura e la battuta piccante

In effetti, anche nelle puntate precedenti del talent show sembrava che tra Simona Ventura e Gué Pequeno si fosse stabilito un certo feeling. Ma, ultimamente, la cosa è diventata particolarmente evidente. Infatti, senza falsi pudori, la Ventura ha candidamente ammesso: "Chi non vorrebbe fare un limone con Gué". Neanche il tempo di finire la frase che il popolo dei social si è scatenato in una serie infinita di commenti. Alcuni si sono schierati decisamente con lei affermando: "Simona sei tutti noi". Altri, invece, l'hanno presa simpaticamente in giro commentando: "Simona l'abbiamo persa ufficialmente".

Per quanto riguarda il diretto interessato, Gué Pequeno ha dimostrato di apprezzare le parole delle presentatrice bolognese. Commentando con un gioco di parole la frase della Ventura, Gué Pequeno ha detto: "Le lusinghe di Simona sono lusinghiere. Sono lusingato". Certamente, comunque, questa edizione di The Voice of Italy sembra caratterizzarsi per degli interessanti intrecci che stanno coinvolgendo molto più i giudici del programma che i concorrenti. Basti ricordare la battuta di Morgan nei confronti di Elettra Lamborghini di qualche settimana fa. Morgan, infatti, aveva lasciato tutti di stucco rivolgendo ad Elettra quella che lui stesso ha definito una battutaccia: "Elettra, hai proprio delle belle bombe!”. Vedendo l'imbarazzo della bella ereditiera, l'ex vocalist dei Bluvertigo ha corretto il tiro: "Nella tua squadra, hai proprio delle belle bombe!”

