Simona Ventura: "Ho avuto successo e potere ma le donne sono state cattive con me"

Simona Ventura è tornata da settembre al timone di un programma tutto suo in Rai dopo l'esperienza a Mediaset con Temptation Island Vip. In passato la conduttrice ha fatto scelte lavorative che non le hanno particolarmente giovato ma senza paura ha deciso di rimettersi in gioco e di riprovare. Attualmente è impegnata una volta alla settimana con La Domenica Ventura ed è uno degli speaker del programma Il Collegio. Sono certamente lontani i grandi fasti del passato per Simona Ventura, che al settimanale F racconta alcuni aspetti della sua carriera finora poco noti.

La conduttrice è stata una delle antesignane della conduzione effervescente in tv, una delle prime a condurre un reality show di successo come L'Isola dei Famosi su Rai2. In quegli anni era una delle più amate della televisione e da tanto successo nasceva un grande potere per lei, che è stato ovviamente oggetto di invidie: “ Ho avuto la fortuna di stare in Tv in anni dove il mio tipo di conduzione era una cosa nuova per cui ho avuto tanto successo e potere. Ed essendo una persona generosa ho prestato purtroppo il fianco anche a tante cattiverie.” Simona Ventura ha dichiarato di aver ricevuto molte più cattiverie da parte delle donne che dagli uomini: “ Non so perché, ma ho sempre fatto molta paura. E questo devo ammettere che mi dispiace proprio tanto. ”