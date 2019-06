Simona Ventura: “A L’Isola dei famosi hanno tentato di farmi del male”

Dichiarazioni al vetriolo quelle di Simona Ventura riguardo L’Isola dei famosi, reality show che ha condotto per otto edizioni su Rai 2 e al quale ha partecipato come concorrente nel 2016.

Ma del programma la Ventura continua a non avere un ottimo ricordo e, dopo aver aspramente criticato il modo in cui L’Isola si è evoluta e la conduzione di Alessia Marcuzzi, Simona torna a parlare di quella brutta esperienza con il ruolo di naufraga in Honduras. “ Non l’ho mai più guardata – ha rivelato, con commozione, parlando delle immagini che risalgono alla sua Isola dei famosi come concorrente e al reality show in generale - . Un po’ mi commuovo perché mi ricordo di quel momento. Non l’ho più guardata per tutte le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti. Hanno tentato, in verità, di farmi del male ”.