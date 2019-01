Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi: "Ci frequentiamo da un mese"

Dopo le voci circolate in rete negli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale: Simona Ventura non è più single. Dopo la fine della sua lunga relazione con Gerò Carraro, la conduttrice ha intrapreso una nuova frequentazione, che è stata resa pubblica proprio da Giovani Terzi, l'uomo che ha conquistato Super-Simo, infatti il giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, nella quale ha parlato della nascente relazione.

" Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi ", ha esordito Terzi, ma poi ha raccontato di conoscere Simona già da tempo, ma adesso le cose tra di loro sono cambiate: " Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso ", per poi finire dicendo " Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente ". Insomma, dalle parole d Giovanni si evince che le premesse perché la storia possa funzionare ci sono tutte, anche se per sbilanciarsi è troppo presto.

Mentre Simona, la quale dopo un breve periodo lavorativo in Mediaset pare pronta a fare il suo rientro in Rai, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla relazione con Terzi, il giornalista non ha nascosto di essere felice di aver iniziato a frequentare la Ventura non più solo da amica, ma ha voluto rendere noto che la relazione precedente della conduttrice con il Carraro non si è interrotta per colpa sua. Quindi, il giornalista e Simona hanno preso a vedersi solo successivamente.

In ogni caso, come si evince dagli scatti postati su Instagram, Simona e Giovanni non hanno trascorso il Capodanno insieme: la Ventura era in viaggio con i figli, l'ex marito Stefano Bettarini e la compagna di quest'ultima Nicoletta Larini, con la quale la conduttrice ha stretto un ottimo rapporto anche grazie l'esperienza di Temptation Island Vip. Il giornalista, invece, è stato con i suoi figli, nati da un precedente matrimonio. Per Simona, quindi, si preannuncia un anno di novità sotto tutti i punti di vista.