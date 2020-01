Quel fuorionda a Vieni da me: "Ma si andasse a nascondere..."

Lo scorso 7 gennaio 2020 è andata in onda la nuova puntata di Vieni da me. Il talk-show condotto da Caterina Balivo, su Rai 1, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Fioretta Mari e Simone Bonaccorsi. La prima è nota al grande pubblico del piccolo schermo per essere stata docente di dizione e recitazione ad Amici di Maria De Filippi. Il secondo è, invece, famoso per aver partecipato al gioco delle tentazioni di Temptation island Vip insieme alla sua fidanzata Chiara Esposito.

Al noto format targato Rai, l'ex più bello d'Italia 2018 ha voluto organizzare una sorpresa per la sua attuale compagna, con la quale aveva partecipato al docu-reality sui tradimenti per testare il loro amore. Sotto i riflettori di Vieni da me, infatti, Bonaccorsi ha voluto chiedere alla Esposito di andare a convivere insieme. Una proposta del tutto inaspettata e particolarmente emozionante per i fan della coppia e che ha riservato ai telespettatori vari colpi di scena.

Ancor prima che entrasse in scena la sua Chiara, Simone si è lasciato andare al racconto del suo turbolento amore vissuto con la sua dolce metà. E, durante il suo racconto, però, il modello siciliano è stato bonariamente redarguito dall'altra ospite accorsa in studio, Fioretta Mari. Quest'ultima proprio non ha mandato giù le pecche di dizione di Simone Bonaccorsi e, pertanto, lo ha rimproverato. Dal suo canto, il modello ha lasciato intendere che si sarebbe impegnato a seguire i consigli dell'attrice e la diretta interessata ha ribattuto al giovane con tono sarcastico: "Ci vorrebbe una vita".

E non finisce qui il botta e risposta registratosi tra i due ospiti, a Vieni da me. Perché, poi, ad un certo punto la conduttrice ha invitato Simone a nascondersi per sorprendere la sua fidanzata Chiara, ignara dell'ospitata del fidanzato. E i telespettatori sentono un fuorionda: "È meglio che si vada a nascondere...".

Il fuorionda durante la proposta di Simone Bonaccorsi

Stando a quanto riportato dai telespettatori in rete, la misteriosa voce, sentita poco prima che Simone sorprendesse Chiara, sarebbe quella della Mari, la quale si sarebbe così lasciata scappare l'ennesima battuta sul modello. "Fioretta Mari sta asfaltando Simone, adoro" , si legge infatti in un tweet al vetriolo, riportato su Twitter da un utente.