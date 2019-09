Sinead O'Connor si scusa per le sue dichiarazioni sulle persone bianche

Sinead O’Connor fa un passo indietro rispetto a una dichiarazione fatta su Twitter un anno fa, considerata da alcuni offensiva.

L’artista aveva infatti scritto di non voler “ più trascorrere del tempo con persone bianche ”, a seguito della sua conversione all’Islam. Come riporta il Sun, O’Connor è stata ospite nel talk show irlandese “The Late Late Show”, in cui ha parlato principalmente della sua nuova fede, sconfessando poi il tweet dell’anno scorso che aveva suscitato profondo stupore.

Tanto che la cantante ha affidato a Twitter la confessione del suo stato d’animo, affermando che quando scrisse quelle parole “ razziste ” contro i non musulmani, fosse “ arrabbiata e indisposta ” a causa dell’islamofobia che l’aveva investita all’indomani della sua conversione. “ Quelle osservazioni non erano vere al momento e non lo sono adesso ”, ha aggiunto, e si è scusata “ per il dolore causato ”.

La cantante si è anche soffermata a lungo sui dettagli della sua conversione all’islamismo. “ Non avrei mai pensato di unirmi a un’altra religione - ha spiegato - Ho lasciato l’Islam per ultimo perché avevo tanti pregiudizi su esso. Ho letto il capitolo due del Corano e ho realizzato di essere a casa e che sono stata musulmana tutta la vita. È un modo di pensare ”.

O’Connor ha spiegato che secondo l’islamismo nessuno dovrebbe essere venerato eccetto Dio e che comunque trova anche nel Cristianesimo concetti con cui è fortemente in accordo, ma altri con cui è in disaccordo. Tanto che, in effetti, negli anni ’90 era stata ordinata sacerdotessa del movimento cattolico tridentino tradizionale. Oggi indossa l’hijab, si dice orgogliosa di essere musulmana e si fa chiamare Shulada.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?