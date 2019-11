Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna racconta il dolore oltre le apparenze

Da tempo l'allenatore ed ex calciatore serbo, Sinisa Mihajlovic, combatte contro la leucemia. E a stargli vicino, oltre ai suoi fedeli sostenitori, sono soprattutto le donne della sua famiglia, le figlie Viktorija e Virginia, e la moglie Arianna. Quest'ultima, sul suo profilo Instagram, ha condiviso dei nuovi post dedicati alla battaglia che il tecnico del Bologna sta affrontando contro il male che lo ha colpito. Nella foto pubblicata stamane, Arianna Rapaccioni -con cui Sinisa convolava a nozze con rito ortodosso, nel 2005- è immortalata in un tenero abbraccio con il marito, che ha appena concluso il suo terzo ciclo di cure presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna. "Più bella cosa non c'è, di nuovo a casa", si legge nella descrizione dell'ultimo scatto postato dalla consorte di Sinisa. E a commuovere i follower della famiglia Mihajlovic, nelle ultime ore, è anche un'altra foto postata questa settimana dalla stessa Arianna, su Instagram. A corredo dello scatto in questione, la moglie di Mihajlovic ha riportato un messaggio struggente, che parla del dolore provato oltre le apparenze: "Chi ti conosce per davvero , vede la tristezza dei tuoi occhi, dove gli altri vedono la felicità del tuo sorriso".

L'ultimo selfie, pubblicato lo scorso 18 novembre e che ha fatto incetta di like e commenti, immortala la consorte di Sinisa in un primissimo piano, che lascia trasparire il sorriso coraggioso e gli occhi sognanti della stessa, ex soubrette di Luna Park (trasmissione anni '90 condotta dal compianto Fabrizio Frizzi). E sotto il commovente post di Arianna Mihajlovic, non si sono fatti attendere i commenti di follower. "Spero con tutto il cuore che a breve si risolva per il meglio", si legge in un messaggio di speranza pubblicato da un follower per Sinisa. Un altro utente le scrive: "Nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di risorgere...forza grande Sinisa!". E oltre ai messaggi giunti dalle persone comuni, si legge anche quello della showgirl Elena Santarelli, che, reduce dalla battaglia contro un tumore cerebrale del figlio, ha destinato ad Arianna l'emoticon di un metaforico applauso.

In questo periodo difficile in cui Sinisa Mihajlovic deve affrontare un lungo ciclo di cure, la moglie Arianna e le figlie restano accanto all'allenatore del Bologna senza mai lasciarlo solo. Nella descrizione di una foto-ricordo pubblicata dalla figlia, Viktorija Mihajlovic, quest'ultima ha scritto una dedica d'amore per il papà: "Mio padre non m'ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t'amerei".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?