Sinisa Mihajlovic riceve l'affetto dal mondo dello spettacolo e dello sport

Dopo l'annuncio dato ieri da Sinisa Mihajlovic, gran parte del mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto attorno all'ex giocatore, oggi allenatore del Bologna. Durante la conferenza stampa, il mister ha riferito di aver scoperto di avere una leucemia e di voler iniziare subito le cure in modo tale da poterne uscire il prima possibile. I medici sono apparsi ottimisti sulle possibilità di guarigione per il 50enne, che adesso si trova ad affrontare la sua partita più difficile.

Non gli è mancato l'affetto dei tifosi di ogni schieramento, che in casi come questi sono pronti a lasciare da parte i rancori e i colori per mettersi tutti dalla stessa parte, quella dell'uomo e non dello sportivo. Anche tantissimi personaggi dello spettacolo hanno voluto gridare il loro incoraggiamento a Sinisa Mihajlovic con bellissimi post sui social. Gianni Morandi è stato uno dei primi a far sentire la sua vicinanza all'ex campione che nel nostro Paese ha vestito le maglie della Roma, della Sampdoria, della Lazio e dell'Inter. Il cantante di Monghidoro ha scritto un bel messaggio di affetto e di solidarietà per l'allenatore della sua squadra del cuore: “ Caro Sinisa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione. Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte. ” Anche un altro bolognese doc, tifoso dei rossoblu emiliani, si è stretto all'allenatore con un messaggio d'affetto. Cesare Cremonini ha usato parole molto semplici ma sentite per far sentire la sua vicinanza a Mihajlovic: “ Forza Sinisa! Non solo Bologna ma tutta l'Italia è con te. ” Per dare maggiore forza al suo messaggio, il cantante ha utilizzato diverse emoticon, e oltre ai due cuori rosso e blu ha inserito un braccio simbolo di forza e il leone, per simboleggiare la grinta. Anche Simona Ventura, che ha sempre dimostrato passione per il calcio e che conosce Sinisa Mihajlovic da lungo tempo, ha voluto dire la sua: “ Ci conosciamo da tempo caro Sinisa Mihajlovic e penso di non aver mai più incontrato un guerriero come te. È vero, ce la farai a vincere questa battaglia, grazie anche alla tua splendida famiglia , tua moglie Arianna Mihajlovic e i tuoi figli. Ho sempre ammirato la vostra unione. Forza! ” Christian Vieri è stato forse il più parco di parole, esattamente come tutti sono abituati a conoscerlo, ma non certo il meno affettuoso. I due si conoscono da tantissimi anni e il loro è sempre sembrato un rapporto di sincera amicizia, ecco perché commuovono le semplici parole di Bobo “ Sinisa non mollare ” accompagnate dal braccio simbolo di forza e dal cuore rosso.