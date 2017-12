Il siparietto tra Cecilia e Moser: "Ignazio mi vuole ammazzare"

Scherzano, ridono e si amano. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più affiatati che mai. In un video che hanno pubblicato sui sociali, entrambi si trovano a letto e si esibiscono in un siparietto. Ignazio assicura che la ragazza ha dormito e annuncia che la porterà in montagna. Ma Cecilia replica: "Non mi sopporta più, mi vuole ammazzare, mi vuole buttare giù".

Qualche giorno fa, la sorella di Belen aveva espresso tutto il suo amore nei confronti di Moser con queste parole: "Io dico che sotto l'albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo!. L'età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia".