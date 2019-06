Siparietto da Fazio: Mara Venier riceve sms da Lilli Griuber in diretta

"Che scarpe meravigiose hai stasera ". Mara Venier, ospite da Fabio Fazio, durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 2 giugno, riceve un messaggino e lo legge in diretta. Prima i complimenti sulle scarpe, poi sulla forma fisica. Il mittente dell'sms è Lilli Gruber.

Mara legge e risponde al messaggino in diretta e ne nasce un divertente siparietto. " Scusate mi è arrivato un messaggino ", annuncia la Venier un po' in imbarazzo. Poi estrae il telefono dalla tasca e legge, incredula: " Lilli Gruber. Ma vi siete messi d'accordo?" , chiede a Fazio, stupito a sua volta dalla vicenda. Il conduttore, chiedendo se la Gruber stia guardando la trasmissione, prima la saluta, poi commenta: " Che momento meraviglioso ".

Poi Mara legge l'sms: " Che scarpe meravigliose hai stasera. Sei in grande forma. Un bacio ". Una serie di complimenti che fanno visibilmente piacere alla Venier, ospite del programma. Ma a questo punto interviene Fazio, che insinua ironicamente un dubbio, chiedendosi se la conversazione sia interessante, dato che la giornalista si è concentrata sulle scarpe. " Io adoro le scarpe, se lei le ha notate per me è un gran complimento ", ribatte Mara Venier, che aggiunge: " Sono bellissime Lilli, ti dico di che marca sono...". Poi, rivolta a Fazio, chiede: " Posso dire la marca". "No, no assolutamente", interviene il conduttore divertito, scatenando le risate di ospite e pubblico.

Infine, Mara rimette il cellulare in tasca e brinda, con il bicchiere di vino rosso che le avevano portato: "Salute a tutti".