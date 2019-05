Slipknot, il batterista annuncia la morte della figlia: “Ho il cuore a pezzi”

Shawn Crahan, il batterista degli Slipknot, ha annunciato sui social la morte di Gabrielle, la figlia 22enne. Il “clown” della band new-metal statunitense ha usato il suo account Instagram per condividere il dolore con gli amici e i parenti. “ È con il cuore spezzato – scrive Crahan – e dal luogo del dolore più profondo che devo informare tutti voi che la mia figlia più piccola, Gabrielle, è morta ieri, sabato 18 maggio 2019. Aveva 22 anni. I funerali saranno imminenti. Io e la mia famiglia chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in futuro ”.

Dopo papà Shawn, anche la sorella Alexandria e i fratelli Gage e Simon hanno condiviso sui social la perdita. “ Oggi – ha scritto Simon – è il giorno più difficile di sempre, sono confuso, arrabbiato e davvero molto triste. Gabri mi manchi già così tanto e come nessun altro, siamo stati migliori amici, abbiamo avuto un ottimo legame e ora tu non sei più qui. Ti voglio bene e so che lo saprai per sempre ”.

“ Sono sotto shock – il messaggio di Alexandria – e non ho idea di come elaborare l’ondata di emozioni che sto vivendo. Le consolazioni che ho in questi momenti sono la mia famiglia, gli amici e i gatti. Vi prego di riversare la vostra energia positiva per i miei genitori e i miei fratelli. Questa perdita ci lascia un vuoto enorme e le nostre vite non saranno mai più le stesse. 22 anni sono troppo pochi per morire ”.

Slipknot, il toccante messaggio di Corey Taylor

Le cause della morte di Gabrielle non sono state rese note dalla famiglia. Alexandria ha invitato tutte le persone a non fare ipotesi e a non alimentare i gossip. Corey Taylor, il cantante della band, ha postato su Twitter le condoglianze per il suo amico Shawn. “ Il mio cuore – ha scritto – è a pezzi per mio fratello. Per favore, tenete la famiglia Crahan nei vostri pensieri con amore. Ci mancherà ”.

Se, secondo un recente studio che ha avuto proprio gli Slipknot come oggetto di ricerca, la musica metal ispira gioia, oggi è un giorno di immensa tristezza per i fan degli Slipknot.