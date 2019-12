Smentite le voci choc sulla presunta morte della regina Elisabetta

Secondo una superstizione che mira a scongiurare la morte, ritenere a torto una persona defunta avrebbe su questa l’effetto contrario, trasformandosi in un buon auspicio per una vita lunga e felice. Speriamo che lo stesso pensiero abbia attraversato la testa coronata della regina Elisabetta quando sui social media ha iniziato a circolare la voce falsa di una sua presunta dipartita a causa di un infarto. Secondo quanto riferito dal sito Royal Central, un misterioso personaggio celato dietro al nickname “Gibbo” avrebbe messo in giro su Twitter la notizia secondo la quale la sovrana sarebbe passata a miglior vita la mattina di domenica 1° dicembre. L’Express spiega che questa persona avrebbe ammesso di aver pubblicato un messaggio che gli era stato inoltrato.

Si tratterebbe di uno screenshot apparso in un gruppo online di nome “Old Times”. Inutile dire che in pochi istanti sui social network si è scatenato il caos. Gli utenti davano per spacciata la regina Elisabetta, i feed si sono riempiti di condivisioni della stessa “bufala” e a nessuno è venuto in mente di cercare di valutare il fatto e la sua attendibilità prima di ripubblicarlo. Un’azione semplice che troppo spesso viene, purtroppo, ignorata, generando una sorta di tsunami mediatico basato sul nulla. Bastava riflettere qualche secondo in più: credete davvero che la notizia della morte della regina Elisabetta possa essere resa pubblica attraverso un utente di nome "Gibbo" (con tutto rispetto per il signor "Gibbo") o un gruppo online? Non solo non si tratta di una fonte ufficiale. Non è proprio una fonte. Buckingham Palace, invece, non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale e nemmeno un commento su quanto accaduto.