Le smorfie di Britney Spears in video preoccupano i fan: "Non sta bene"

La queen del pop Britney Spears continua suo malgrado a far parlare di sé. In un nuovo video la popstar fa una serie di smorfie e faccine divertenti davanti alla telecamera, accompagnate dalla scritta: “…Dopo la terapia e l’essere troppo seria, è così bello essere sciocchi!!”.

Immediata le reazione dei fan della cantante, che ultimamente aveva fatto preoccupare per il ricovero contro la sua volontà e il suo aspetto per nulla sano. “C’è qualcosa che non va in te. Lo puoi vedere dai tuoi occhi… Gli occhi non mentono mai… spero che tu stia davvero bene, pace.” , le ha scritto una fan, mentre un ragazzo si domanda se sta davvero bene: “Okay, qualcuno mi risponda: sta davvero bene?”.

Sono parecchi i commenti di persone che non credono alle faccine sorridenti e ai video motivazionali della loro beniamina che si allena. C’è chi addirittura dice: “ho paura per Britney” e ancora, “ La terapia non ha funzionato ”, alludendo all’aspetto “fuori controllo” della 37enne.

Britney, dopo il ricovero in clinica per problemi di natura mentale, ha fatto sapere ai fan di stare meglio e di essere lei in persona ad occuparsi dei suoi social. Ma qualcosa non quadra: uscita dalla clinica, ha intrapreso una battaglia legale sostenendo che il suo staff l’avrebbe costretta a ricoverarsi. Quale sarà la verità non lo sa nessuno, ciò che è certo è che i problemi con i tutori legali che gestiscono la vita della cantante dal famoso crollo emotivo del 2007, sembrano esserci davvero.